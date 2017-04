Marshmello Buka Konser di Jakarta dengan Alone

JAKARTA - Yang ditunggu-tunggu akhirnya tampil juga. Setelah konser dimulai sejak pukul 22.00 WIB lebih, DJ Marshmello akhirnya naik panggung juga dalam konser yang dihelat di The Establishment, SCBD, Jakarta Pusat itu.

DJ Marshmello memulai aksinya Kamis (28/4/2017) dini hari sekitar pukul 00.45 WIB. DJ yang identik dengan topeng putih berbentuk marshmellow bergambar emoji senyuman itu membuka penampilannya dengan lagu Alone.

"Hai, aku Marshmello. Ayo bersenang-senang malam ini," sapa Marshmello yang langsung disambut teriakan meriah penonton.

Alone merupakan salah satu lagu dari album kompilasi Marshmello bertajuk "Joytime" yang dirilis 2016 lalu. Selain Alone, Marshmello juga membawakan Chasing Colors di penampilan awalnya. Chasing Colors merupakan lagu barunya bersama Noah Cyrus.

"I love you. Put your hands up. Apa kalian siap?" lanjut Marshmello.