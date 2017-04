Ciee, Song Joong Ki Ajak Song Hye Kyo Berlibur

SEOUL - Kerap digosipkan bersama, Song Joong Ki berencana mengajak Song Hye Kyo untuk berlibur. Ajakan ini tentu mengundang tanda tanya soal kedekatan mereka.

Dalam wawancara, Joong Ki akan mengambil liburan seusai menyelesaikan film terbarunya, The Battleship Island. Dia pun ingin beristirahat sementara dari dunia akting dan mengajak lawan mainnya di drama Descendants Of The Sun (DOTS) untuk liburan bersama.

"Saya akan mengambil libur dan akan berkunjung ke sebuah tempat untuk menikmati waktu saya yang telah saya habiskan selama bekerja," kata Joong Ki seperti dikutip Sindonews.

Jawaban Joong Ki ini membuat fans mulai berfikir, terlebih saat Joong Ki merencanakan liburan bersama Hye Kyo, di mana artis cantik ini memiliki waktu luang seusai menyelesaikan drama DOTS dan belum lagi tampil dalam drama lain.

Pada kesempatan lain, Song Hye Kyo memposting sebuah penginapan yang unik. Postingan di Instagram itu membuat fans menduga bahwa Joong Ki dan Hye Kyo telah menikmati liburan bersama-sama.

Kendati demikian, belum ada foto yang membuktikan Joong Ki dan Hye Kyo tengah berlibur bersama. Dua agensi mereka juga masih enggan buka suara mengenai hubungan kedua pemain utama DOTS itu.