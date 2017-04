14 Tahun Saling Mengenal, Inul Yakin Jupe Sembuh

JAKARTA - Sejak menginjakkan kaki di Jakarta 14 tahun silam, Inul Daratista telah mengenal Julia Perez. Ia pun telah tahu keperibadian wanita yang akrab disapa Jupe tersebut.

Bagi Inul, Jupe adalah sosok familiar yang dikenal oleh masyarakat luas. Segala hal yang diobrolkan dijamin tidak akan keluar ke publik karena Jupe memilih untuk menjaga dan tidak ikut campur urusan orang lain.

"Jupe adalah wanita yang familiar, dia tidak pernah ikut suka ngegosip. Kamu kamu aku aku. Jadi pada saat-saat pertemanan kita bahas secara obrolan kita saja you and me. Yang saya tahu adalah dia pribadinya tidak mau ikut campur urusan orang lain," ujar Inul saat ditemui di MNC Studio's, Jakarta Barat pada Kamis (27/4/2017).

Doa untuk Jupe tak pernah terlewat dilantunkan oleh Inul Daratista. Penyanyi asal Jawa Timur ini selalu berharap agar kanker serviks dalam tubuh Jupe segera hilang.

"Saya selalu kirim doa buat dia," tambah Inul.

Inul selalu tidak tega melihat kondisi Jupe yang lemah di rumah sakit. Ia selalu menangis setiap menjenguk sahabatnya tersebut.