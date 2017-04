Sutradara The Silence of the Lambs, Jonathan Demme Tutup Usia

LOS ANGELES - Kabar duka datang dari seorang sutradara handal Hollywood, Jonathan Demme. Jonathan Demme meninggal pada usia ke 73 tahun pada Rabu 26 April 2017.

Jonathan Demme meninggal akibat penyakit kanker kerongkongan yang telah menyerangnya. Dilansir dari AP, seorang juru bicaranya, Annaela Paulo mengatakan bahwa Demme meninggal di apartemennya di New York. Saat itu, Demme ditemani oleh sang istri Joanna dan tiga anaknya.

Sosok Jonathan Demme sendiri dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Almarhum memulai kariernya di bawah master film B Roger Coman.

Namanya kian tenar saat dirinya tengah membuat film yang berjudul The Silence of the Lambs pada 1991. The Silence of the Lambs membuat kiprah dan kualitas Jonathan Demme diperhitungkan di industri film Hollywood.

Tak hanya dirinya yang menyabet Piala Oscar sebagai sutradara terbaik, para pemainnya pun dalam film tersebut seperti Anthony Hopkins dan Jodie Foster mendapatkan piala dengan kategori Aktor dan Aktris Terbaik.

Demme sendiri meninggalkan seorang istri dan tiga anak. Film terakhir yang ia bintangi adalah Ricki and the Flash (2015) dan terlibat dalam film dokumenter Justin Timberlake + The Tennessee Kids (2016) serta tayangan televisi berjudul Shots Fired (2017).

Selamat jalan Jonathan Demme!