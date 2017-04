Liburan Keluarga Judika Terganggu karena Syuting Video Klip

JAKARTA - Judika membuat keluarga besarnya berang karena mencuri waktu liburan untuk melakukan syuting video klip lagu terbaru. Itu terjadi karena ia waktu peluncuran album yang mepet, sementara ia sudah jauh-jauh dijadwalkan berlibur ke Jepang.



"Awalnya agak keberatan ya, kita banyak rencana mau ke sini ke sana. Tapi aku bilang ini kerjaan aku. Gue nenangin mereka, 'kita sehari kerja nanti sisanya jalan deh'. Awalnya Duma enggak mau, paling susah dibujuk. Kalau bukan gue," ungkap Judika di Kemang, Jakarta Selatan.



Meski sempat adu mulut karena agenda liburan keluarga diganggu, Duma akhirnya luluh mengingat itu dilakukan demi pekerjaan sang suami.



"Kita tuh komplain sebenarnya. 'Gimana dong tanggal 26 udah harus launching'. Ya sudah lah ya kerjaan suami juga," tambah Duma.



Tak hanya itu, syuting video klip dilakukan juga menggandeng seluruh anggotanya yang ada di rombongan berlibur untuk menjadi modelnya di lagu Lebih Dari Cinta dan I Love You.



"Gue pilih pemainnya ini saja, anak gue dua, terus ada orang tua. Bukannya gue masukin karena banci tampil, tapi lagu ini menceritakan tentang keluarga," ujar Judika.



Bukan tanpa alasan, penyanyi jebolan Indonesian Idol ini mengaku dua lagu pilihan itu menggambarkan kecintaanya pada keluarga besarnya dan sang istri.



"Gue banyak mendapatkan cinta dari ikatan gue sama anak-anak. Itu yang gue mau sampein di lagu Lebih Dari Cinta," ungkapnya.



Sementara I Love You adalah lagu khusus ciptaanya untuk Duma. Lagu tersebut sengaja menggambarkan perjalanan cinta mereka yang berawal dari sering berjumpa hingga akhirnya berkomitmen untuk bersama.



"I Love You ini bercerita tentang istriku yang memang aku ciptakan buat dia," tambahnya.