Goblin Patahkan Rekor Jumlah Penonton Descendants of the Sun

SEOUL - Drama populer Descendants of the Sun harus mengakui popularitas Goblin. Serial yang kembali menaikkan nama Gong Yoo itu baru saja dinobatkan sebagai drama yang paling banyak ditonton.

Rabu (26/4/2017), Cable TV-IPTV mengumumkan data yang mereka miliki menunjukkan jika Goblin ditonton oleh oleh 15 sampai 16 juta penonton sepanjang Desember 2016 hingga Februari 2017. Jumlah penonton itu menghasilkan pendapatan 14 miliar Won atau 12,5 juta Dolar.

Angka itu mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Descendants of the Sun dan Reply 1988. Sayangnya, Cable TV-IPTV tak menyebutkan berapa tepatnya jumlah penonton dari dua drama terpopuler 2016 tersebut.

Sementara itu, dari segi penghasilan per episode pun, Goblin masih jauh lebih unggul dari Reply dan Descendants of the Sun. Reply 1988 memperoleh 300 juta Won per episode dan total 7 miliar Won saat tamat. Angka itu disebut-sebut tak jauh berbeda dari yang dikumpulkan oleh Descendants of the Sun.

Di sisi lain, pendapatan Goblin per episodenya tiga kali lipat dari raihan Reply maupun Descendants of the Sun. Drama tvN itu mendapat 900 juta Won per episode.