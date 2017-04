Netizen Doakan Laudya Cynthia Bella dan Ali Syakieb Berjodoh

JAKARTA – Netizen menemukan pasangan baru yang dianggap cocok untuk mendampingi Laudya Cynthia Bella. Setelah gagal menikah dengan Afif Kalla, Bella kini didoakan netizen bisa berjodoh dengan Ali Syakieb.

Bella dan Ali dijodohkan setelah keduanya beradu akting di satu proyek yang sama. Karena chemistry mereka, netizen pun tak mampu menahan keinginan untuk menjodohkan keduanya.

“Semoga jodoh sama @alisyakieb, bukan cuma di sinetron saja. Amin ya rab,” doa @yantieuis.

A post shared by Laudya Cynthia Bella (@laudyacynthiabella) on Apr 25, 2017 at 4:32am PDT

“Semoga jodoh kakak @laudyacynthiabella dan Ali,” sambung @alga_putra.

Baik Bella maupun Ali sendiri tak ambil pusing dengan perjodohan yang dibuat oleh netizen itu. Keduanya tetap bekerja layaknya aktor dan aktris profesional. Di lokasi syuting, mereka menjalin hubungan baik.

Hal itu terlihat dari satu unggahan foto Bella di Instagram. Foto yang memperlihatkan Bella tengah tertidur di lokasi syuting tersebut ternyata diambil oleh Ali.

“@alisyakieb took pictures of me while sleeping in location,” tulis Bella sebagai keterangan.