World War Z 2 Bakal Jadi Ajang Reuni David Fincher & Brad Pitt

LOS ANGELES - Rumah produksi Paramount Pictures dan Skydance Production mengisyaratkan akan memilih David Fincher sebagai sutradara film baru World War Z 2. Jika hal ini tak ada aral melintang, maka World War Z 2 akan menjadi reuni kecil David Fincher dan sang tokoh utama, Brad Pitt.

Sebelum World War Z 2, David Fincher dan Brad Pitt pernah bekerjasama dalam film Se7en, Fight Club dan The Curious Case of Benjamin Button. Terpilihnya David Fincher oleh CEO Paramount Pictures, Jim Gianopulos karena kerjasama sebelumnya. Saat Jim Gianopulos masih 20th Century Fox, mereka bekerjasama dalam film Gone Girl.

Kolaborasi ini pun membuat film-film itu meraih kesuksesan. Dengan harapan kolaborasi ini akan membawa World War Z 2 meraih kesuksesan pula. World War Z 2 diperkirakan segera memulai produksi dan menyelesaikannya pada awal 2018.

Kiprah David Fincher di indsutri film Hollywood tak usah diragukan lagi. Sederet film besar pernah diarahkan olehnya seperti The Game, Panic Room, The Girl with the Dragon Tattoo, The Social Network dan Mindhunter. Bukan hanya film, video klip juga pernah ditukangi olehnya, seperti video klip Madonna, Aerosmith dan George Michael. Demikian seperti dilansir Aceshowbiz.