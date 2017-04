Intip Serunya DJ Marshmello Hibur Fans Jakarta

JAKARTA - DJ internasional, Marshmello siap menyapa penggemar setianya di Jakarta malam ini, Rabu (27/4/2017). Beberapa jam sebelum memanjakan fans setianya, DJ yang identik dengan helm berbentuk marshmallow itu berkicau di Twitter.

"Hari ini, Jakarta, Indonesia. 27 April di The Establishment," tulis Marshmello di akun Twitternya.

Pemilik lagu Alone itu tampil di Jakarta atas undangan salah satu brand ponsel tanah air. Marshmello dianggap dapat mewakili produk terbaru brand smartphone tersebut.

"Sebenarnya ini sedikit dadakan. Kan dia unik banget kan, enggak pernah kelihatan mukanya, beda aja. Nah itu sesuai dengan imej baru yang akan kami bangun. Different is better," tutur Miranda, perwakilan Motorola yang membawa Marshmello di SCBD, Jakarta Pusat.

Walaupun tidak biasa dan identitas aslinya tak diketahui, karier Marshmello mendapat pengakuan internasional sejak 2015 usai merilis lagu-lagunya secara internasional seperti remix Beautiful Now milik DJ Zedd. Tahun lalu, Marshmello merilis album kompilasi "Joytime".