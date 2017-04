Ahmad Albar Optimis Musik Rock Kembali Bersinar

JAKARTA - Musik rock masih kalah pamor dibandingkan dengan musik pop atau electronic dance music untuk saat ini. Namun, Ahmad Albar selaku musisi senior terus berupaya agar musik rock kembali berjaya baik secara nama maupun industri.

Ahmad Albar meyakinkan kepada musisi rock muda agar berani memamerkan karyanya kepada penonton. Dengan demikian, setidaknya tahu apakah karya tersebut disukai atau tidak. Dengan demikian proses pembelajaran akan berjalan dan menemukan hasilnya,

“Lebih baik lagi jika kalian bisa membuat lagu itu menjadi sangat baik. Itu akan membuat kalian menjadi lebih cepat dikenal. Perlahan, kita kenalkan karya kita," ucap Ahmad Albar dalam dalam sesi bandcamp Supermusic.id Rockin Battle yang akan ditayangkan di MNCTV.

Niat ini pula yang membawa frontman God Bless terlibat di ajang pencarian bakat yang akan tayang pada 6 Mei 2017 di MNCTV. Bersama dengan Stevi Item, Iman 'J-Rocks', Ian Antono 'God Bless' dan Stephan Santoso berusaha menyaring bibit unggul di genre rock.

"Kalau dibandingkan beberapa dekade lalu, memang saat ini tidak sesemarak dulu ya. Dulu itu, festival musik juga ramai, sehingga bisa membangkitkan semangat anak-anak muda untuk nge-band. Sekarang kan kondisinya tidak seperti itu. Jadi bisa dikatakan begitu (krisis band rock). Makanya, ajang seperti ini ini sangat membantu kreativitas buat generasi yang baru. Artinya kesempatan ikut festival, masuk sebagai finalis lalu dapat kesempatan rekaman, itu kan memberi jalan bagi generasi baru untuk berkecimpung di industri musik,” sambung Ahmad Albar.

Dari penyaringan telah ditemukan delapan calon band rock yang bakal menjadi penerus yakni Meets After The Storm (Palembang), GHO$$ (Jakarta), Jakarta Blues Factory (Jakarta), Kasino Brothers (Yogyakarta), Equaliz (Medan), The GRGTZ (Bekasi), Killa The Phia (Aceh) dan Radioaktif (Bandung). Kedelapan band tersebut pun sempat mengunjungi MNC Studio's.