Usai Vakum 15 Tahun, Shania Twain Akhirnya Siap Rilis Album Baru

LOS ANGELES – Setelah 15 tahun vakum dari dunia musik, penyanyi country Shania Twain akhirnya mengumumkan akan merilis album terbaru pada September 2017. Namun untuk single utamanya yang berjudul Life’s About to Get Good akan keluar sejak Juni.

Shania mengumumkan comeback tersebut pada Senin 24 April 2017 saat ia menjadi juri di sebuah ajang kompetisi menyanyi. Menurutnya, dirinya sudah lama sekali tidak mengeluarkan album studio.

“Saya menulis keseluruhan album itu sendiri, jadi ini adalah pernyataan nyata tentang kemerdekaan," kata Shania seperti dikutip dari Aceshowbiz, Kamis (27/4/2017).

Mengenai inspirasi di balik single Life's About to Get Good, Shania mengungkap bahwa ia tidak ingin terjebak dengan masa lalu yang negatif dan berharap karyanya ini bisa diterima para penggemarnya.

“Saya berada di rumah melihat ke laut dan saya berkata pada diri sendiri, Di sini saya terjebak dalam masa lalu yang negatif ini, tapi sangat indah sekali. Saya tidak berminat untuk menulis lagu feeling-sorry-for-myself ... Anda tidak dapat memiliki yang baik tanpa yang buruk. Dan itulah yang akhirnya menjadi lagu,” kata Shania.

Melirik sejenak kebelakang, terakhir kali Shania merilis album berjudul Up pada 2002, dan kali ini adalah karyanya setelah belasan tahun tak mengeluarkan album. Selain itu, ia juga dikenal karena katalog hits yang luas mulai dari From This Moment On, You're Still The One hingga Man! I Feel Like A Woman!.

“Saya sudah banyak kerja keras, tapi kerja keras yang paling menyenangkan yang pernah saya lakukan. Saya harus belajar banyak tentang kemerdekaan di album ini,”katanya seperti dikutip nydailynews.

Menurutnya, ia menulis semua lagu sehingga ada kontinuitas di sana secara emosional. Ia mengklaim ada variasi lebih banyak di album ini dibandingkan pada karya sebelumnya. Bahkan, wanita berkebangsaan Kanada ini menjanjikan beberapa kejutan di album barunya itu.

“Ada beberapa hal di sana yang lebih klasik dari masa lalu. Ini bisa diulang,” pungkasnya.