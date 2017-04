Ini Lho Bedanya The Next Boy/Girl Band dengan Ajang Lain

The Next Boy/Girl Band (Foto: Global TV)

JAKARTA - The Next Boy/Girl Band dipastikan berbeda dengan ajang pencarian bakat yang tayang sebelumnya seperti The Voice Kids Indonesia, Indonesian Idol, maupun ajang lainnya. Sebab tidak hanya bernyanyi atau berdansa tapi lebih pada bagaimana untuk membentuk sebuah kelompok.

Hary Martono, SVP Programming and Production Global TV mengaku bahwa acara yang diikuti oleh puluhan ribu peserta pada babak awal akan menciptakan sebuah grup bermusik. Ini adalah salah satu hal yang membedakannya dan patut disaksikan oleh seluruh pasang mata di Tanah Air.

"Kalau yang barusan disebutkan itu (Idol, The Voice) kan rata-rata personal ya. Masing-masing hanya nyanyi, atau apapun. Ini lebih pada membuat grup. Kenapa bikin grup ini kita bukan untuk mengadu, bukan untuk mengkompetisikan yang sudah ada, yang sudah jadi girlband atau boyband tapi kita membentuk," ungkapnya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (26/4/2017).

Ada 150 peserta yang akhirnya terpilih dari sebelas kota di Indonesia. Nantinya mereka akan menunjukkan kebolehan dalam bernyanyi, dancing, dan lipsync.

Dari ratusan peserta akan disaring untuk menentukan siapa yang layak jadi jawara. Akan ada satu kelompok entah itu dari boyband maupun girlband.

"Dari personal-personal itu kita saring, nanti di finalnya empat orang boyband dan empat orng girlband yang kita adu. Jadi membentuk untuk sebuah girlband atau boyband. Yang membedakannya seperti itu," pungkasnya.