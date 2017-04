Awal Mei 2017, The Next Boy/Girl Band Tayang di Global TV

The Next Boy/Girl Band (Foto: Global TV)

JAKARTA - Global TV siap kembali merebut perhatian pemirsa dengan sebuah reality show bertaraf internasional bertajuk The Next Boy/Girl Band. Tak tanggung-tanggung, telah ada enam juri yang terdiri dari tiga juri #TEAMBOY dan tiga juri #TEAMGIRL.

Sebut saja Melly Goeslaw, Gamaliel 'GAC', dan Widi Mulia sebagai juri #TEAMGIRL sedangkan juri #TEAMBOY adalah Denada, Nino, dan Armand Maulana. Ternyata para dewan juri kaget dengan bakat-bakat keren yang ditunjukkan oleh para peserta.

"Kami sendiri enggak terlalu menduga bakat-bakat Indonesia bakal sekeren ini," ungkap Widi saat ditemui di MNC Studio's, Jakarta Barat pada Rabu (26/4/2017).

Tepat pada 4 Mei 2017, The Next Boy/Girl Band akan memulai audisinya secara on air. Namun sebelumnya beberapa episode secara off air juga telah dilakukan oleh 150 peserta di hadapan dewan juri.

Selanjutnya, Widi menceritakan momen yang cukup dilematis bagi para dewan juri. Sebab bukan hal mudah untuk menentukan kontestan yang layak masuk dan harus dieliminasi.