FOTO: Bentuk Dukungan Astrid Kuya ke Cinta Setelah Bullying

Kk @cintakuya jangan takut, jangan sedih , ingat mamah papah akan selalu ada di samping kamu, akan selalu ada di sisi kamu , kamu bisa cerita apapun tentang hal kecil, hal remeh, hal berat, APAPUN , jangan takut, kami siap melindungi kamu, apapun masalahnya, yg kamu perlukan adalah cerita ke kami apapun juga, mamah papah pasti akan dengerin, karena buat kami senyum dan tawa kamu adalah kebahagiaan kami, sedih dan tangismu adalah derita kami. Kami namakan kamu CINTA krn kamu adalah cinta kasih kami ber dua selama nya ❤️❤️❤️❤️ mamah papah sayang kk @cintakuya dan adik @nino_kuya ❤️❤️❤️❤️❤️ #mylove #love #fatheranddaughter

A post shared by Astrid khairunisha (@astridkuya) on Apr 25, 2017 at 11:52pm PDT