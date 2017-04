Disindir Deddy Corbuzier, Ayu Ting Ting Pilih Nyanyi Lagu In Your Mind

JAKARTA - Ayu Ting Ting kembali menjadi perbincangan. Hal ini lantaran Deddy Corbuzier mengunggah video yang diduga menyindir Ayu Ting Ting.

Kendati demikian, Ayu sendiri seolah tak terpengaruh dengan sindiran tersebut. Melalui insta stories-nya, Ayu malah asyik menyanyikan lagu milik Anggun C. Sashmi yang berjudul In Your Mind.

"Nothing wrong with the woman in me! It's all in your mind....," tulisnya.

Seperti diketahui, Deddy Corbuzier mengunggah sebuah video sindiran soal harga otak. Dalam video tersebut, Deddy yang ditemani Chika Jessica sempat tak terima jika otak pedangdut berinisial att dihargai Rp1 Miliar. Namun, Chika sendiri beralasan jika otak pendangdut tersebut dihargai mahal lantaran masih gress, baru, dan tidak pernah dipakai.