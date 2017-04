FOTO: Otot Kekar Kaesang Bikin Gagal Fokus, Nih Penampakannya

Indonesia itu emang keren. Aku cuma bisa olahraga arung jeram sambil ngeliat pemandangan alam yang bagus dan ciamik cuma di Indonesia. Nggak bisa aku olahraga beginian di Singapore. Bangga menjadi orang Indonesia yang punya pesona alam yang kaya #kebanggaanindonesia @kebanggaanindonesia . Ayo share kebanggan versi kalian menjadi orang Indonesia menggunakan #kebanggaanindonesia @kebanggaanindonesia

