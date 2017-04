Yeay! Aksi Joo Woon di My Sassy Girl Bakal Ditayangkan di Indonesia

SEOUL - Para penonton di Asia akan merayakan bulan Mei ini dengan penayangan perdana serial drama terbaru My Sassy Girl. Drama yang dimainkan Joo Woon ini akan tayang di Indonesia dengan waktu yang sama di Korea.



Senior Vice President and Head of Content, Production and Marketing, Sony Pictures Television Networks, Asia Virginia Lim mengatakan, bahwa penayangan drama Joo Woon dikarenakan keberhasilan Scarlet Heart yang luar biasa di Indonesia. Dan Indonesia membuktikan adanya permintaan para penonton yang kuat terhadap penawaran waktu yang sama dengan Korea.



"Sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan pengalaman menonton premium bagi penonton kami, kami sangat senang mengumumkan simulcast dari seri drama besar berikutnya My Sassy Girl di ONE," ujar Virginia dalam keterangan resmi yang diterima Sindonews.



Drama ini bisa dinikmati di stasiun televisi ONE Asia. Drama yang diadaptasi televisi dengan judul yang sama akan dibintangi oleh pemain kelas atas Joo Won (The Gang Doctor) dan Oh Yeon Seo (Please Come Back Mister).



Meskipun drama aslinya telah mengalami berbagai adaptasi selama bertahun-tahun, termasuk pembuatan ulang serial drama Jepang dan film Amerika, pembuatan ulang serial televisi blockbuster terbaru ini mengenalkan sebuah twist – dimana akan dibuat pada era Joseon dan bukan era modern.



Drama 16 episode ini digarap oleh sutradara Oh Jin Seok (The Gang Doctor) dan akan diproduksi secara penuh. Antisipasi untuk drama ini meningkat karena akan menjadi serial drama terakhir aktor utamanya Joo Won sebelum pendaftaran wajib militer. Ia akan menyatukan kembali Direktur Oh dalam kolaborasi kedua mereka di layar televisi sejak serial hit The Gang Doctor, yang ditayangkan di ONE pada tahun 2015 dan mendorong saluran tersebut menjadi saluran internasional teratas selama slot waktu premier.



My Sassy Girl akan menampilkan Joo Won sebagai seorang mahasiswa tampan dan cerdas yang penuh percaya diri, sementara pemain wanita utama Oh Yeon Seo memainkan Putri Hyemyung yang cantik namun eksentrik. Serial ini akan menghadirkan kisah asmara sederhana antara dua pemain yang mengarah pada latar belakang intrik politik di era Joseon.



My Sassy Girl tayang perdana di ONE pada 29 Mei setiap hari Senin dan Selasa pukul 20.00 WIB, waktu yang sama dengan Korea. ONE saluran hiburan terpopuler di Indonesia bisa dinikmati di saluran Indovision Ch 164, saluran hiburan nomor 1 di Indovision.