2019, Disney Hadirkan Frozen 2 dan Reboot Lion King

LOS ANGELES - Film animasi produksi Walt Disney, Frozen, akan segera mengeluarkan sekuel keduanya. Setelah sukses memperkenalkan tokoh Anna dan Elsa, film yang diadaptasi dari dongeng karangan Hans Christian Andersen ini akan rilis pada 27 November 2019.

Kabar tersebut diketahui lewat tulisan Kristen Bell sebagai pengisi suara Anna, dalam akun Twitternya. Ia pun nampak antusias dengan kembali hadirnya kisah hidup kakak beradik Anna dan Elsa.

Quick weather forecast from your favorite disney princess' sister: Theaters are gonna get Frozen on November 27, 2019! Woo Hoo!!!! https://t.co/rhhOZygVQB — Kristen Bell (@IMKristenBell) April 25, 2017

"Quick weather forecast from your favourite Disney princess' sister: Theaters are gonna get Frozen on November 27, 2019! Woo Hoo!!!!" tulis Kristen Bell dalam akun Twitternya.

Tidak hanya Frozen 2 saja yang diketahui akan rilis di tahun 2019. Film arahan Walt Disney lainnya seperti Lion King, juga dikabarkan akan rilis pada Juli 2019. Kabar tersebut ditulis melalui akun Twitter Jon Favreau yang akan tampil sebagai sutradara Lion King.