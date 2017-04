Dan Stevens Bocorkan Spin-off Film Beauty and the Beast?

LOS ANGELES – Sukses menjadi Beast di film live-action Beauty and the Beast, aktor Dan Steven sempat mengungkapkan keinginannya memerankan kembali karakter tersebut. Dalam wawancara di Tribecca Film Festival, ia membuka segala kemungkinan jika sekuel atau spin-off tersebut ditawarkan kepadanya.

Mengenai kemungkinan sekuel Beauty and the Beast, pihak Walt Disney Head Production Sean Bailey mengungkap pihaknya mungkin akan mempertimbangkan prekuel atau spin-off dari Beauty and the Beast, bukan sekuel.

“Saat ini tidak ada rencana untuk sekuel dan untuk studio mungkin dengan Alice Through the Looking Glass sebagai pengingat, tidak akan mencoba memaksakannya. Ini akan mengeksplorasi kemungkinan skenario spin-off dan prekuel,” jelas Sean seperti dikutip SIndonews dari Aceshowbiz.

Beauty and the Beast merupakan film live-action Disney yang diadaptasi dari film animasi klasik dengan judul yang sama. Film tersebut adalah perjalanan fantastis Belle, wanita muda yang baik hati, cantik dan mandiri yang dipenjarakan oleh seekor binatang buas bernama Beast di istananya.

Terlepas dari ketakutannya, dia lantas berteman dengan penghuni istana yang memesona dan belajar untuk melihat lebih dalam dibalik sosok mengerikan Beast dan menyadari bahwa terdapat hati dan jiwa pangeran sejati di dalamnya.

Seperti diketahui publik, film Beauty and the Beast disutradarai oleh Bill Condon dan dibintangi aktor dan aktris ternama Hollywood mulai dari Emma Watson, Luke Evans, Emma Thompson, Ewan McGregor, Ian McKellen, Kevin Kline, Josh Gad dan Stanley Tucci.