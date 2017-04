Jadi Teman Duet Nidji, Mimpi Dea eks HiVi Tercapai

JAKARTA - Band Nidji menggandeng Dea untuk single terbaru mereka berjudul Hancur Aku. Kesempatan berduet ini menjadi pengalaman baru bagi mantan vokalis band HiVi tersebut sekaligus perwujudan mimpinya untuk bisa bersama idola sejak di bangku sekolah.

"Ini pengalaman baru buat aku pribadi. Karena lagunya Nidji pas aku SMP dengerin lagu mereka, terus sekarang ada kesempatan kayak gini ini, kayak mukjizat sih," ujar Dea di sela-sela syuting video klip Hancur Aku, di kawasan Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2017).

Pemilihan Dea sebagai rekan duet Nidji dirasa cocok mengingat dirinya kini tengah merambah karier solo dan berada dalam satu label.

Kemampuan musikalitas wanita berambut keriting ini pun diakui oleh Giring Ganesha. Ia melihat adanya bakat seni lebih dari sekadar penyanyi yang dimiliki Dea.

"I think Dea is just an amazing artist ya. Awal-awal ketemu di recording studio sama dia, dia emang kelihatan sedikt canggung (dan) grogi. Tapi begitu dia udah di dalam studio, kayak berasa dia pengin eksplorasi. Kayak di bagian akhir ini kan buatan dia. Gue ngerasa dia sebagai performer tapi dia juga seniman," ungkap Giring.