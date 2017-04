FOTO: Hamil Lagi, Ini Jenis Kelamin Calon Bayi Pinkan Mambo

JAKARTA – Akhir bulan lalu, Pinkan Mambo mengumumkan jika saat ini di tengah hamil anak keduanya dari suami Steve Wantania. Namun kala itu Pinkan tak mengungkap jenis kelamin sang jabang bayi.

Tapi minggu lalu, Pinkan akhirnya mengumumkan jenis kelamin calon bayinya. Lewat foto USG, Pinkan mengungkap jika bayi dalam kandungannya berjenis kelamin laki-laki.

“Laki-laki! Anak laki-laki baru akan segera lahir ke dunia. Thanks God,” tulis Pinkan di Instagram.

A post shared by Pinkan Mambo (@pinkan_mambo) on Apr 21, 2017 at 2:44am PDT