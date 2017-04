Anak Jessica Iskandar Senang Berinteraksi dengan Binatang

JAKARTA - Aktris Jessica Iskandar selalu memanfaatkan jatah liburan sebaik mungkin. Jedar sapaan akrabnya sudah pasti akan menghabiskan waktu libur bersama putra semata sayangnya, El Barrack Alexander. Terbukti saat libur tiga hari kemarin, Jedar langsung mengajak El jalan-jalan ke Puncak, Bogor.

"Nginep, naik macem-macem, naik gajah, kasih makan binatang. El kan seneng banget," katanya saat dijumpai di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Selasa (25/4/2017).

Bintang Dealova itu memiliki alasan tersendiri mengajak liburan sang anak ke kawasan alam. Diakui Jedar, si kecil memang menyukai segala macam binatang.

"Enggak tahu tuh dia seneng banget. Dia sering ngajak aku let's go to the zoo, to the zoo. Yaudah aku ajak selagi aku libur. Kebetulan kan kemarin lagi libur," sambungnya.

Sebagai single parent, Jedar memang banyak menghabiskan waktu liburan hanya bersama El. Ia berharap bocah belum genap berusia tiga tahun itu selalu bahagia dan tak kekurangan kasih sayang.

"Kalau ada libur ajak lagi. Pada hal kan mumpung ada kesempatan. Namanya aku sendirian, jadi ketika aku harus kerja jarang ada waktu buat El. Ketika ada waktu libur jadi seneng ngajak dia jalan-jalan," tandasnya.