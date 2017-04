Ramai Foto Pelukan Suzy dan Lee Jong Suk Syuting While You Were Sleeping

SEOUL – Baru juga memasuki tahap syuting, drama While You Were Sleeping sudah membuat fansnya geger. Penyebabnya tak lain gara-gara tersebarnya foto pelukan Lee Jong Suk dan Suzy saat proses syuting.

Akhir pekan lalu, tersebar sejumlah foto dari lokasi syuting While You Were Sleeping. Di foto itu, Suzy yang memakai mantel warna krem bersandar dalam pelukan Jong Suk yang terlihat tampan dalam balutan jas hitam.

Di foto lain, Jong Suk dengan santai menggandeng tangan Suzy menyeberangi jalan. Pada pertengahan April lalu, ada juga foto saat syuting di sebuah taman. Di kesempatan itu, penampilan Jong Suk terlihat lebih lusuh.

Sementara itu, While You Were Sleeping merupakan drama romantis-supranatural terbaru SBS. Drama ini bercerita tentang wartawan Hong Ju (Suzy) yang bisa melihat kejadian tak baik seseorang ketika dia tidur. Untuk mencegah mimpinya menjadi nyata, Hong Ju dibantu oleh jaksa Jae Chan (Lee Jong Suk).

Drama ini menandai proyek bersama Jong Suk dan Suzy setelah lama tak beradu akting. Meski belum jelas tanggal dan bulannya, tapi While You Were Sleeping dijadwalkan tayang di paruh kedua 2017 ini.