Vin Diesel Yakin Bisa Kalahkan Dwayne Johnson saat Berkelahi

LOS ANGELES – Pernah membayangkan siapa yang akan menang seandainya Vin Diesel dan Dwayne Johnson berkelahi? Untung urusan itu, Vin yakin akan bisa mengalahkan Johnson dalam adu jotos.

Saat premier Guardians of the Galaxy Vol. 2, Vin memberitahu Tyron Woodley, petarung UFC jika dia yakin akan bisa membekuk Johnson dalam pertarungan satu lawan satu. Keyakinan itu dilontarkannya setelah Woodley menggoda dengan mengatakan dia lebih mendukung Johnson.

“Vin Diesel berteriak padaku kemarin saat pesta karena aku bilang dalam sebuah perkelahin antara dirinya dan The Rock, aku akan memilih The Rock. Jadi dia menarikku, tapi tidak dengan cara kekerasan. Dia mengatakan, ‘Ayolah, aku bisa mengalahkan The Rock,’” cerita Woodley dilansir Mirror.

Terlepas dari keyakinan Vin untuk mengalahkan Johnson, bintang Fast and Furious itu memastikan jika hubungan mereka baik-baik saja. Sebelumnya, Vin dan Johnson sempat dirumorkan memiliki hubungan tak baik.

“Aku tak yakin dunia benar-benar menyadari betapa dekat kami, dengan cara yang tak wajar. Kupikir, beberapa hal diberitakan secara berlebihan,” jelas Vin saat premier The Fate of the Furious.