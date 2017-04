Nih Alasan Lukman Sardi Ingin Jadi Sutradara

JAKARTA – Dikenal sebagai salah satu aktor berbakat tanah air, Lukman Sardi nyatanya tak terpuaskan hanya tampil di depan layar. Ia pun mengaku fokus untuk belajar dan bekerja di balik layar dengan menjadi seorang sutradara.

Sukses mengarahkan film ‘Di Balik 98’, Lukman Sardi bersyukur jadwalnya padat. “Tahun lalu sebenarnya lumayan ada film, The Professional, Jakarta Undercover. Tapi ada juga film yang baru akan tayang tahun ini. Jadi tahun ini lumayan padat. Kalau tahun lalu saya bersyukur karena enggak terlalu banyak film karena menurut saya perlu ‘nafas’ ya,” kata Lukman.

“Nafas dalam arti bukan istirahat ya, tapi sometimes you need to break untuk belajar sesuatu. Enggak yang setiap saat harus on terus. Dengan kita berhenti sesaat, kita bisa belajar banyak hal. Gitu aja sih kalau saya,” tambahnya seperti dikutip dari Sindonews, Selasa (25/4/2017).

Di tengah kesibukannya sebagai aktor, Lukman terus mendalami peran barunya di belakang layar. Menurutnya, dirinya ingin menjadi sutradara yang handal. Namun, memang ia tak ingin buru-buru menggarap sebuah film. Ayah tiga anak itu mengaku masih ingin terus belajar menjadi sutradara.

“Lagi proses, tapi baru mulai tahun depan. Iya karena saya memang bukan tipikal yang bisa cepet gitu, apalagi penyutradaraan. Saya benar-benar ingin ngerjain sesuatu from my heart. Saya harus suka dan yakin kalau saya benar-benar bisa karena saya juga kan masih belajar di dunia penyutradaraan,” pungkasnya.