Dan Stevens Harapkan Adanya Sekuel Beauty and the Beast

Beauty and the Beast (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Pemeran Beast dalam film Beauty and the Beast, Dan Stevens, buka suara mengenai kemungkinan sekuel Beauty and the Beast. Saat menghadiri Tribecca Film Festival, Stevens mengungkapkan bahwa dirinya akan sangat berminat jika ditawari lagi peran Beast.

“Saya sangat terbuka untuk penawaran. Akan sangat aneh bagi saya mendengarnya namun jangan pernah katakana tidak,” ucapnya seperti dilansir Aceshowbiz, Senin (24/4/2017).

Mengenai kemungkinan untuk sebuah sekuel, Kepala Produksi Walt Disney, Sean Bailey, mengatakan pada bulan lalu bahwa Beauty and the Beast masih mungkin untuk membuat sebuah prekuel atau spin-off daripada sekuel. Berkaca pada pengalaman Alice Through the Looking Glass, Bailey tak ingin Disney membuat sebuah karya yang tak laku di pasaran.

“Untuk saat ini tidak ada rencana untuk sebuah sekuel dan studio tidak akan memaksa untuk membuat satu pun sekuel. Akan lebih memungkinkan jika mengeksplorasi sebuah skenario spin-off dan prekuel,” tambahnya.

Beauty and the Beast menjadi film live-action yang diadaptasi dari kisah animasi klasiknya yang dirilis di tahun 1991. Kemegahan gambar dan musik yang ditampilkan cukup memukau penonton untuk bernostalgia dengan kenangan lamanya.

Terlebih penampilan Emma Watson sebagai Belle dan Dan Stevens sebagai Beast mampu menyuguhkan pertunjukan yang tak terlupakan bagi para penggemar cerita dongeng dari Disney. Kabarnya dengan kesuksesan ini, Disney akan kembali mengadaptasi beberapa film animasi lainnya ke dalam versi live-action.