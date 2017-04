FOTO: Ultah ke-40, Mieke Amalia Minta Tora Sudiro Tak Cari Daun Muda

JAKARTA - Di balik sifat konyol dan kebanyolan yang kerap ditunjukkan, kali ini aktor Tora Sudiro memperlihatkan sisi romantisnya di hari ulang tahun Mieke Amalia istrinya.

Bintang film Demi Cinta ini mengunggah sebuah potret kemesraanya bersama sang istri dengan kecupan manja di pipi Mieke. Tak hanya itu, ia juga menulis sebuah pesan dan ucapan romantis untuk wanita yang dinikahinya pada 2009.

"Kalo soal umur, emang kamu nggak akan semuda dulu ... tapi kalo soal aku cinta .. setua apapun kamu mah aku akan love you sangat .. happy birthday sayang .. 40 th sih yee .. bahagia selalu cinta kuuuu," bunyi tulisan di foto Tora.

Tak hanya itu, Tora juga menulis sebuah kalimat singkat yang menunjukkan rasa cintanya pada Mieke dalam kolom keteranagan foto.

Happy bday my love A post shared by Tora Sudiro (@t_orasudi_ro) on Apr 23, 2017 at 10:04am PDT

"Happy bday my love," tulisnya sambil memberikan tautan pada akun Instagram Mieke.

Ucapan selamat ulang tahun mulai membanjiri unggahan tersebut. Mulai dari para penggemar hingga teman-teman dari kalangan selebriti.

Uniknya, Mieke membalas ucapan ulang tahun dari Tora dengan sebuah permintaan kocak.

"Trimakasih kasih bab.. @t_orasudi_ro, this is the best birthday ever... aku udh mulai tua.. 😬 jangan cari lagi yg muda yaa.. 😂😂😂😂😂 I love you.. Temeneni aku sampe tua sama" yaaa..," balas Mieke.

Di samping itu, saat ini Tora Sudiro tengah menantikan film terbarunya 3 Dara 2, sementara Mieke Amalia sedang disibukkan syuting sinetron RCTI Dunia Terbalik.