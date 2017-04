Kunjungi Las Vegas, Kylie Jenner Didemo Aktivis Pencinta Hewan

LOS ANGELES – Kylie Jenner tidak mendapat sambutan hangat kala dirinya tiba di Las Vegas. Kehadiran adik kandung Kendall Jenner ini disambut oleh teriakan keras para pengunjuk rasa dan aktivis (anti-bulu) pencinta hewan.

Para pengunjuk rasa dan aktivis ini datang dengan membawa poster bergambarkan binatang yang terluka dan ditawan. Ada juga yang membawa poster bertuliskan, “You’ve got blood on your hands”.

Dilansir ETonline, Senin (24/4/2017), mereka menentang Kylie yang sebelum-sebelumnya banyak menggunakan bulu binatang pada pakaiannya. Mereka bahkan menuding Kylie tidak bertanggung jawab terhadap binatang dengan membeli banyak pakaian dengan ornamen tambahan bulu.

Seperti diketahui, Kylie juga pernah mendapat kecaman dari netizen saat dirinya mengunggah foto anjing-anjing peliharannya di Instagram. Dalam foto tersebut, Kylie dikritik karena terlihat jarang memberi makan kepada anjingnya sehingga anjing-anjingnya terlihat sangat kurus.

Kendati mendapat sambutan tak sedap, Kylie tetap menjalankan agendanya saat berada di Las Vegas. Ia dijadwalkan datang untuk sebuah acara pembukaan Sugar Factory di Sin City.