Julia Roberts Jadi Wanita Tercantik di Dunia Versi Majalah People

LOS ANGELES – Siapa wanita tercantik di dunia saat ini? Majalah People menunjuk aktris senior Hollywood, Julia Roberts sebagai jawabannya. Hebatnya lagi, ini bukan pertama kalinya Julia Roberts dikatakan paling cantik versi majalah tersebut.



Si Erin Brokovich dalam film Erin Brokovich tersebut pertama kali mendapat penghargaan itu pada 1991, setahun setelah namanya meroket lewat film komedi romantis yang membuatnya melambung, Pretty Woman, Ia kembali menjadi wanita tercantik dunia versi People pada 2000, 2005, dan 2010. Tahun lalu mantan bintang serial Friends itu kembali menjadi wanita tercantik dunia. People tidak menjelaskan alasan dipilihnya Roberts kembali sebagai wanita tercantik dunia. Adapun yang pernah berada dalam daftar itu termasuk Jodie Foster, Meg Ryan, Cindy Crawford, Catherine Zeta- Jones, Nivola Kidman, Halle Berry, Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Kate Hudson, Drew Barrymore, Beyonce, Gwyneth Paltrow, Sandra Bullock, bahkan Lupita NyongO.



“Saya sangat tersanjung,” kata Roberts kepada People , seperti dikutip dari Reuters. Ia menambahkan, “Saya pikir saat ini saya sedang mencapai puncak (karier dan ketenaran).”

Padahal, Roberts tidak lagi muda. Usianya sudah 49 tahun. Ia sudah mengalami naik turun dalam karier. Setelah Pretty Woman , ia punya banyak film besar seperti The Pelican Brief, Notting Hill, Erin Brockovich, Oceans Eleven, Valentines Day , dan masih banyak lagi. Terbaru, ia masih mengisi suara untuk film animasi Smurfs: The Lost Village.



Film sebelumnya yang dibintangi bersama George Clooney, Money Monster flop di bioskop. Tapi setidaknya, Roberts yang sudah 14 tahun menikah dengan sinematografer Danny Moder, pernah membawa pulang Piala Oscar. Momen bersejarah baginya itu terjadi pada 2001 karena Roberts memerankan pengacara yang berangkat dari nol dalam film terkenal, Erin Brockovich.