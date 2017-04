Penampakan Hot Rod, Robot Terlupakan di Serial Transformers

LOS ANGELES - Transformers: The Last Knight memperkenalkan sebuah robot lama yang telah dilupakan para fansnya. Hot Rod, tokoh protagonis yang tergabung dalam tim Autobot ini hadir menjadi tandem dan teman baik dari Prof. Vivian Wembley (Laura Haddock).

Dalam foto yang dirlis Entertainment Weekly, gambar memperlihatkan pertemuan Vivian dan Hot Rod. Tampaknya profesor asal Oxford terkejut dengan penampakan Hot Rod. Ia tak menyangka mobil ayahnya Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins), 1963 Citroen DS adalah jelmaan dari Hot Rod yang datang untuk mengawal dan melindunginya.

"Ini adalah benda tua yang reyot, tapi dia tidak bisa berpisah dengannya karena dia memujanya," ungkap Laura Haddock membuka tentang Hot Rod seperti dilansir Aceshowbiz.

"Mobil ini sebenarnya telah diletakkan di sana untuk mengawasinya dan memberikan informasi umpan balik mengenai karakter Anthony Hopkins tentang apa yang sedang dia hadapi dan hidupnya. Jadi, dia mendapat kejutan dengan cara yang sangat lucu dan dramatis dari Hot Rod," jelasnya.

Hingga saat ini belum diketahui siapa pengisi suara dari Hot Rod di The Last Knight. Hot Rod sendiri hadir pertama kali pada tahun 1986. Ketika itu, Optimus Prime sekarat, dan Hot Rod hadir mengambil Matrix of Leadership. Ia menggantikan Optimus sebagai tokoh central dengan nama Radimus Prime.

Film akan diperankan oleh Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock dan lainnya. Transformers: The Last Knight akan ditayangkan pada pada tanggal 23 Juni 2017.