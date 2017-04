Jadwal Tayang X-Men: Dark Phoenix Telah Dirilis, Cek di Sini

LOS ANGELES - Dark Phoenix Saga menjadi seri terbaru dari film X-Men. Berjudul X-Men: Dark Phoenix, film ini akan tayang pada 2 November 2018. Film ini akan bercerita tentang masa kelam Jean Grey alias Phoenix.

Di pekan itu, X-Men: Dark Phoenix akan berhadapan dengan film live-action Disney berjudul Mulan. Kemudian Jungle Book: Origins versi Warner Bros dan remake The Girl with the Dragon Tattoo, yakni The Girl in the Spider's Web.

"Mereka akan kembali dikumpulkan oleh Profesor Charles Xavier untuk melindungi dunia yang membuat ketakutan. X-Men telah terlibat banyak dalam berbagai pertempuran. Melakukan petualangan yang membentang galaksi, menggenggam musuh tanpa kekuatan. Namun tidak satu pun dari kejadian itu dapat mempersiapkan mereka untuk pertarungan paling mengejutkan yang akan mereka hadapi," bunyi keterangan resmi dari pihak produksi X-Men seperti dilansir Aceshowbiz.

"Salah satu anggota mereka sendiri, Jean Grey, telah mendapatkan kekuatan di luar semua pemahaman, dan kekuatan itu telah membuatnya benar-benar rusak. Kini mereka harus memutuskan jika kehidupan wanita yang mereka hargai layak diakui seluruh alam semesta!," sambungnya.

Jean Grey atau Phoenix adalah salah satu tokoh central dalam cerita X-Men. Sebelumnya, di era 2000-an Jean Grey diperankan oleh Famke Janssen. Namun dalam era baru X-Men, Jean Grey diperankan oleh Sophie Turner.