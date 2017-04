Member BTOB Bakal Rutin Rilis Single Solo Tiap Bulan

SEOUL - Kabar bahagia bagi para penggemar BTOB. Pasalnya, boyband asuhan CUBE Entertainment ini akan memberikan kejutan di setiap bulannya dalam bentuk single solo para member.

"Piece of BTOB, sebuah projek yang dimana para member akan merilis single solo setiap bulan, akan dimulai pada hari ini," ungkap agensi pada Senin (24/4/2017) dilansir Soompi.

Proyek ini dimulai dengan Changsub yang akan merilis lagu ciptaanya sendiri pada 24 April 2017 pukul 18.00 waktu Korea. Single berjudul At The End ini menjadi pembuka bagi proyek Piece of BTOB Vol. 1.

"Kami bertujuan untuk menunjukkan karakter-karakter unik dari para member. Kita tunggu saja nanti," tutup mereka.