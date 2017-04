FOTO: Yeay, Pitbull Siap Gelar Konser di Jakarta

IME Indonesia mempersembahkan konser Pitbull "Climate Change Tour Live in Jakarta 2017", The King Of Dance akan datang ke Jakarta untuk menampilkan lagu-lagu hits nya seperti “Rain Over Me”, “I Know You Want Me”, “On The Floor”, “Don’t Stop The Party”, “Feel This Moment” dan “Timber” pada hari Minggu, 14 Mei 2017 di Hall C 3 – JIExpo Kemayoran Jakarta. Gate dibuka mulai pukul 6.00 PM dan show dimulai pukul 8.00 PM. Tiket dapat dibeli secara online hari Sabtu tanggal 22 April 2017 di www.tiket.com mulai pukul 10.00 AM. Harga tiket (all standing) VIP: Rp. 2.200.000 Festival: Rp. 1.600.000 *Harga tiket belum termasuk pajak dan biaya admin IME Indonesia presents Pitbull "Climate Change Tour Live in Jakarta 2017". The king of dance will be back in Jakarta with wall-to-wall hits including “Rain Over Me”, “I Know You Want Me”, “On The Floor”, “Don’t Stop The Party”, “Feel This Moment” and “Timber” on Sunday, May 14th 2017 at Hall C3 JIExpo Kemayoran, Jakarta. Gate open at 6.00 PM, show start at 8.00 PM. Tickets will go on sale online on Saturday, April 22nd 2017 at www.tiket.com starts at 10.00 AM. Ticket prices (all standing) VIP: Rp. 2.200.000 Festival: Rp 1.600.000 *Ticket prices exclude tax and admin fee

A post shared by IME INDONESIA (@ime_indonesia) on Apr 17, 2017 at 4:13am PDT