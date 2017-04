Bulan Mei, Boyzlife Bakal Datang ke Indonesia

JAKARTA - Setelah kehadiran Shane Filan pada Maret kemarin, kini giliran mantan rekan segrupnya di Westlife yaitu Brian McFadden yang datang ke Jakarta. Tak sendiri, Brian akan hadir bersama Keith Duffy dari Boyzone untuk menggelar konser dengan duo mereka yang bernama Boyzlife pada 21 Mei 2017 nanti.

Bertempat di Lagoon Gargen, Sultan Hotel, keduanya akan membawakan lagu-lagu lawas dari grup masing-masing yang sukses di era 90an. Hal itu diungkapkan oleh akun media sosial dari promotor.

"Boyzlife akan menyanyikan lagu-lagu Boyzone dan Westlife. Akan ada sesi cerita yang juga tentang pengalaman mereka," tulis @fullcolorparty pada 23 April 2017.

Dalam konser bertajuk The Boyz Are Back in Town keduanya akan menghibur penonton mulai pukul 19.00 WIB selama 90 menit kedepan. Mereka juga akan melakukan meet & greet untuk 150 orang penonton sebelum konser dimulai.

Untuk para penonton yang ingin menyangkisan dan mendegar secara langsung duo Boyzlife ini bisa mendapatkan tiketnya yang terbagi atas lima kategori sebaga berikut :

Special Diamond VVIP M&G (including Dinner and M&G) - Rp 2.500.000,-

Diamond VVIP M&G - Rp 1.950.000,-

Diamon VVIP - Rp 1.350.000,-

Gold - Rp 850.000,-

Silver - Rp 495.000,-