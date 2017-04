Park Bo Young Beberkan Sempat Ingin Berhenti Akting

SEOUL - Park Bo Young dikenal sebagai salah satu aktris muda dengan karier cemerlang di Korea. Meski begitu, siapa yang menyangka jika artis 27 tahun itu sempat berpikiran untuk berhenti akting.

Bo Young mengaku keinginannya berhenti akting muncul beberapa tahun lalu saat ia tertimpa kasus hukum dengan mantan agensinya. Gara-gara itu, Bo Young merasa tak bisa enjoy berakting dan ingin menjauh dari hiruk pikuk dunia hiburan Korea.

"Aku yang dulu tak akan pernah berpikir akan bisa menerima cinta begitu besar seperti sekarang berkat akting. Aku selalu mendapat rintangan dalam karierku. Aku punya kasus hukum dengan agensi lamaku dan aku lelah karena itu. Aku marah pada semua orang jahat di dunia ini," cerita Bo Young seperti dilansir Soompi, Minggu (23/4/2017).

Bintang Strong Woman Do Bong Soon itu melanjutkan, "Aku tak lagi merasakan kenikmatan berakting seperti yang kurasakan saat awal karier. Ini membuatku berpikir untuk berhenti dari industri ini. Aku berniat berhenti dan pulang ke asalku."

Untungnya, Bo Young membatalkan niatannya tersebut. Bintang A Werewolf Boy tersebut merasa tak punya kemampuan lain selain berakting. Karenanya, Bo Young pun memutuskan untuk tetap bekerja di seni peran.

"Sadar, aku mengubah mindsetku dan kembali berakting lagi. Sikapku kepada profesi ini juga berubah setelah itu," pungkas Bo Young.

Tekad Bo Young untuk memulai lembar baru di dunia akting membuahkan hasil manis. Dua drama terakhirnya, Oh My Ghost dan Strong Woman Do Bong Soon sukses besar hingga kini ia mendapat julukan baru sebagai Ratu Rom-Com.