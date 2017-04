FOTO: Bintang Happy Days, Erin Moran Meninggal Dunia

LOS ANGELES – Kabar duka kembali datang dari dunia Hollywood. Salah satu aktris layar kaca Hollywood, Erin Moran dinyatakan meninggal dunia di usia 56 tahun.

Aktris yang namanya melejit berkat perannya di sitkom Happy Days itu ditemukan meninggal dunia pada Sabtu, 22 April 2017. Kepolisian Harrison County Sheriff menyatakan jika mereka menemukan tubuh Moran yang sudah tak bernyawa sekitar pukul 04.07 sore waktu setempat.

Such sad sad news. RIP Erin. I'll always choose to remember you on our show making scenes better, getting laughs and lighting up tv screens. https://t.co/8HmdL0JKlf