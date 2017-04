Masuk Tokoh Paling Berpengaruh, Aktor Muslim Inggris Ini Jadi Sampul Majalah Times

LONDON – Aktor Muslim Inggris Riz Ahmed jadi bintang sampul majalah internasional Time edisi 100 tokoh paling berpengaruh di dunia.

Ahmed merupakan salah satu aktor diantara tokoh yang dinilai paling berpengaruh, bersama kategori lain seperti ikon, seniman dan pemimpin.

Pemenang Oscar Viola Davis dan John Legend adalah bintang sampul untuk ikon dan seniman.

Ed Sheeran dan James Corden juga masuk daftar itu, dengan ulasan yang ditulis oleh Taylor Swift dan Sir Elton John.

Artikel tentang Ahmed ditulis oleh pencipta drama musikal Hamilton, Lin-Manuel Miranda.

"Riz Ahmed telah dengan tanpa gembar-gembor mengejar setiap hasrat dan kesempatan selama bertahun-tahun sebagai aktor (The Road to Guantanamo, Four Lions, Nightcrawler), rapper (Post 9/11 Blues, Englistan) dan aktivis (mengumpulkan dana untuk anak-anak pengungsi Suriah, menganjurkan pembahasannya di Majelis Rendah parlemen Inggris).

Riz Ahmed, yang antara lain membintangi Rogue One: A Star Wars Story, mengucapkan terima kasih kepada Time dan Lin-Manuel atas kasih dan dukungannya dengan prestasinya kini.

Selain Riz, sutradara Moonlight, Barry Jenkins dan sutradara Selma Ava Duvernay juga masuk daftar ini.