Achintya Nilsen Siap Pertahankan Prestasi di Miss World 2017

JAKARTA - Miss Nusa Tenggara Barat (NTB), Achintya Nilsen dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2017 pada Sabtu (22/4/2017). Penobatkan dilakukan pada malam Grand Final Miss Indonesia 2017 di Jakarta.



Setelah memenangkan ajang bergengsi ini, banyak segudang kegiatan yang telah menantinya. Salah satunya adalah mengikuti Miss World 2017.



Dara cantik berusia 17 tahun ini menegaskan, dirinya siap pertahankan prestasi Miss Indonesia di Miss World 2017. Sebagai persiapan, Achintya akan menyusun proyek untuk Beauty with a Purpose yang merupakan salah satu fast track andalan Miss World.



"Saya siap untuk mempertahankan prestasi di Miss World. Saya akan menjalankan Beauty with a Purpose," tutur Achintya yang ditemui usai memenangkan ajang Miss World 2017 di Studio 14, RCTI, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).



Achintya akan mempersiapkan sejumlah proyek sosial yang diharapkan mampu mengharumkan nama Indonesia di Miss World. Dia juga berharap programnya ini bisa lebih mengenalkan potensi yang ada di Tanah Air.



Meskipun terlihat berat, Achintya mengaku tidak terbebani. Menjadi seorang Miss Indonesia sudah menjadi harapannya sejak dulu.



"Sama sekali tidak terbebani karena Menjadi Miss Indonesia merupakan harapan saya," katanya.



Sebagai Miss Indonesia 2017, Achintya mengemban beban yang lumayan berat untuk berlaga di Miss World 2017. Di ajang tahun lalu, Natasha Mannuela yang mewakili Indonesia berhasil meraih Runner Up 2. Achintya pun diharapkan mampu mempertahankan atau meningkatkan pencapaian tersebut.