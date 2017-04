Song Joong Ki Yakin The Battleship Island Laris Manis

SEOUL - Menjadi aktor dalam The Battleship Island, Joong Ki pun yakin Film The Battleship Island akan sukses dan laris seperti drama Descendants of The Sun (DOTS).

Alasannya, film terbarunya memiliki alur cerita yang menarik. Dan banyak ekspestasi tinggi dari para pemain membuat film The Battleship Island akan sukses di bioskop.

"Harapan terbesar saya untuk tahun ini yaitu film saya berhasil. Film ini adalah film yang akan menjadi paling sempurna tidak peduli apa yang dikatakan orang. Dari kepercayaan seseorang yang ikut berperan dalam proyek ini akan membuat film The Battle Ship Island menjadi terlaris," ujar Song Joong Ki seperti dikutip Sindonews.

Di film terbarunya, Joong Ki kembali mendalami karakter seorang tentara Korea Selatan bernama Park Moo Young, di mana kali ini dia harus menyelamatkan warga pengungsian. Joong Ki harus berusaha keras agar bisa menyelamatkan banyak orang.

The Battleship Island merupakan film bergenre drama action yang mengambil tema masa penjajahan Jepang, di mana sekitar 400 warga Korea di paksa ke Battleship Island atau yang di kenal dengan Hashima Island untuk tambang batu bara.

Nantinya, Joong Ki akan menyelinap ke Battleship Island untuk menyelamatkan anggota dari kelompok kemerdekaan.

Film ini juga dimainkan So Ji Sub yang merupakan rekan dari Song Joong Ki. Film ini memang sangat dinantikan penggemar Jong Ki, setelah dia sukses tampil di drama DOTS yang sukses sebagai tentara.