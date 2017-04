Dwayne Johnson dan Jason Statham Dilirik Bintangi Spinoff Fast and Furious

LOS ANGELES – Penggemar Dwayne Johnson dan Jason Statham punya kesempatan untuk melihat dua aktor favorit mereka beradu akting lagi. Pasalnya, setelah chemistry apik keduanya di The Fate of the Furious, Johnson dan Statham dilirik untuk membintangi spinoff Fast and Furious.

Dilansir Variety, Minggu (23/4/2017), ide spinoff Fast and Furious dengan Dwayne Johnson sebagai tokoh utama sudah ada sejak karakter Luke Hobbs hadir di Fast Five. Sayangnya, karena tak tahu bagaimana memulai spinoff dengan Hobbs sebagai tokoh utama, ide ini pun dibiarkan.

Namun ide tersebut kembali muncul saat karakter Hobbs bertemu dengan Decker Shaw di Furious 7 2015 silam. Karakter mereka yang sama-sama keras langsung mencuri perhatian penggemar Fast and Furious.

Ide untuk membuat spinoff semakin kuat setelah kesuksesan The Fate of the Furious. Bedanya, tim Universal punya ide untuk memasukkan karakter Chiper yang diperankan oleh Charlize Theron di spinoff ini.

Di The Fate of the Furious, kerja sama karakter Hobbs dan Shaw yang juga dibumbui dengan pertengkaran mereka menjadi daya tarik film ke-8 Fast and Furious itu. Kehadiran Chiper sebagai penjahat utama yang mana merupakan salah satu musuh utama Shaw membuatnya cukup diperhatikan fans.

Sayangnya, belum ada informasi lebih jauh tentang kelanjutan ide spinoff ini. Yang pasti Chris Morgan akan tetap dipercaya untuk menulis skenario spinoff yang bercerita tentang kerja sama Hobbs dan Shaw dalam mengejar Chiper.