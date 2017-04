Haruka dan Jeje Ikut Meriahkan Pesta Perpisahan Ve 'JKT48'

JAKARTA - Jessica Veranda atau yang akrab disapa Ve baru saja menggelar seremonial perpisahan bersama idol group JKT48 pada Sabtu (22/4/2017) di Balai Sarbini, Jakarta Pusat.



Panggung dibuka dengan penampilan masing-masing tim yakni Tim J, Tim KIII dan Tim T dengan lagu Virginity, Birth san Hatsukoi Butterfly. Penampilan kolaborasi khusus antara semua tim dan Ve juga dilakukan untuk beberapa lagu.



Tak hanya itu, JKT48 juga menyiapkan kejutan kolaborasi dengan menghadirkan mantan membernya yaitu Haruka Nakagawa yang lulus pada Desember 2016 dan Jessica Vania alias Jeje yang lulus Maret 2017.



Haruka hadir di atas panggung untuk menemani Ve dalam membawakan lagu bertema balada yaitu Shinkirou. Kehadirannya membuat para wota berteriak menyambutnya.



Kejutan kedua datang saat Ve dan Jeje masuk berbarengan ke atas panggung. Keduanya membawakan lagu berjudul Tomodemo no Namida.



Momen kelulusan Ve ini juga menampilkan duet maut antara dirinya dan Kinal yang dikenal sebagai 'pasangan legendaris' karena persahabatan mereka. Keduanya membawakan lagu Kinjirareta Futari yang berirama balada dan berakhir tangis di atas panggung.



Gadis berusia 23 tahun ini juga ikut memberikan penampilan spesial lainnya bersama para member dari Generasi 1 dan membawakan lagu solo berjudul Yokaze no Shiwaza.



Tak lupa, ia membacakan surat perpisahan yang berisikan kenangan-kenangan bersama para member sejak memulai audisi hingga saat ini. Isak tangis pun ikut pecah saat memberikan kalimat pamit untuk para member dan fans.



JKT48 menutup aksi panggung mereka dengan lagu So Long, yang juga sebagai single terakhir Ve selama menjadi member di idol group tersebut.