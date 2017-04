Souljah Juga Jadikan Taylor Swift Inspirasi Bermusik

JAKARTA - Band Souljah kental dengan genre reagge yang konsisten digeluti selama 19 tahun belakangan ini. Meski mengusung musik asal Jamaika tersebut, mereka mengaku tak melulu menjadikan Bob Marley sebagai inspirasi bermusik mereka.



"Souljah sih beragam dan bisa lintas genre juga enggak melulu di Jamaican music aja. Ada beberapa yang sering kali kita dengerin itu adalah Bob Marley, The Skatalites, Hepcat, sometimes dengerin Taylor Swift atau Coldplay," ungkap Danar (vokalis) kepada Okezone di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.



Pilihan mereka untuk mendengar musik di luar genre utama Souljah adalah untuk memperkaya musik.



"Memang kebanyakan dengerin Jamaican Music sih, enggak terbatas di reagge aja tapi juga ska dan soul. Buat perkaya musik aja," tambahnya.



Hal itu terbukti lewat salah satu lagu di album terbaru mereka This is Souljah. Bukan dengan tren EDM (electronic dance music), mereka justru memilih untuk memasukkan unsur dubstep di lagu Satu Frekuensi.



"Kalau di EDM persis sih belum tapi di album “This is Souljah“ ada lagu Satu Frekuensi itu lagunya adalah heavy electronic atau dubstep=nya juga," jelas Danar.



Bukan tanpa alasan, Souljah memasukkan elemen tersebut untuk mempersegar musik mereka tanpa ada paksakan tentunya.



"Karena seru kali ya. Musiknya juga lagi naik jadi fresh aja, 'oh bisa juga pakai ini kenapa enggak'. Buat eksperimen aja kalau cocok kenapa enggak dan kalau enggak cocok enggak akan dipaksakan," tutup satu-satunya personel wanita di Souljah tersebut.