Hari Ini, Tarra Budiman dan Gya Sadiqah Menikah di Bandung

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktor sekaligus presenter Tarra Budiman dan pasangan kekasihnya, Gya Sadiqah. Hari ini adalah hari spesial mereka karena akan melangsungkan pernikahan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (22/4/2017).

Sebelum melangsungkan momen berharga dalam hidupnya tersebut, pria 30 tahun itu mengunggah video dalam Instagram Story dengan mengatakan kalau dirinya siap melepas masa lajang pada hari ini dengan sepupu Raffi Ahmad tersebut.

"Selamat pagi semuanya. This is the day. Saya disambut dengan matahari pagi. Bismillah, doain semuanya," ucap Tarra pada Instagram Story-nya.

Tetap menggunakan media sosial untuk membagikan momen bahagianya, pemain film Warisan Olga ini juga melangsungkan live Instagram. Pada live tersebut, Tarra tengah didandani dan juga tak lupa meminta doa agar pernikahannya berlangsung lancar.

"Doain ya semoga lancar, terima kasih semuanya. Semoga cuaca juga bersahabat. Bentar lagi akadnya, abis dandan," ujar Tarra pada live Instagram.