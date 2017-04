FOTO: Keren, Ini Topeng Karya Desainer Indonesia yang Dipakai Nicki Minaj

JAKARTA - Indonesia nampaknya perlu berbangga hati memiliki desainer aksesoris seperti Rinaldy Yunardi. Pasalnya pria yang sudah belasan tahun menekuni bidang perancangan aksesoris ini berhasil membawa nama Indonesia kekancah Internasional.

Bagaimana tidak, di awal tahun 2017 lalu, penyanyi asal California, Amerika Serikat, Katy Perry sempat meminta dirinya untuk membuatkan sepatu yang akan dipakai dalam video klip berjudul Chained to the Rhytm. Kali ini, dipertengahan tahun 2017, Rinaldy kembali mendapatkan tawaran dari Nicki Minaj untuk membuatkan topeng penutup wajah dan akan dipakai dalam video klip terbarunya yang berjudul No Frauds.

NICKI MINAJ wearing Rinaldy Yunardi caged mask in her new music video "No Frauds" featuring Drake, Lil Wayne



Bahkan dalam akun Instagramnya, wanita berusia 34 tahun tersebut sempat mempromosikan dan menyatakan bahwa masker yang ia kenakan dalam video klip tersebut merupakan hasil tangan seorang pria asal Indonesia.

"#NickiDaNinja #NickiDaHarajukuBarbie#NoFraudsOnVEVO link in my bio. Mask by @rinaldyyunardi 🙌🏽 Indonesia represent," tulis Nicki Minaj pada keterangan foto.

Melihat unggahan tersebut netizen tentunya turut berbangga hati dengan pencapaian luar biasa dari seorang Rinaldy Yunardi. Mereka bahkan mengucapkan selamat dan memuji karyanya yang tentu dapat membuat dunia semakin mengenal Indonesia.

"Keren karya @rinaldyyunardi di pke @nickiminaj proud bangetttttt," tulis jefri_pradana.

"You look beautiful and charming while wearing a mask of koko @rinaldyyunardi. Congratulations koko #proudtobeINDESIA #proudofindonesia," tulis babangggggg.