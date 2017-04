Yeay, One Piece Bangkitkan Tokoh Portgas D Ace

TOKYO - Shueisha Weekly Shonen Jump yang merupakan distributor manga One Piece akan memberikan kisah baru pada petualangan bajak laut Luffy.



Kabar mengejutkan datang karena karakter Portgas D Ace yang merupakan kakak dari Monkey D Luffy kembali dihidupkan. Padahal Portgas D Ace atau biasa disapa Ace ini merupakan karakter yang sudah mati di cerita tersebut.



Dihidupkannya kembali Ace ini dituangkan dalam sebuah novel. Mengutip Animenewsnetwork, pihak Shonen Jump akan meluncurkan novel khusus untuk karakter Ace. Novel yang diberi judul A ini akan mengungkap sisi yang tidak diketahui oleh penggemar One Piece.



Hal ini dilakukan Shonen untuk merayakan cerita One Piece yang telah memasuki tahun ke-20. Novel tersebut akan diperkenalkan pada pertangahan 2017. Tentunya novel ini akan mengobati kerinduan penggemar One Piece terhadap karakter Ace. Sebab, Ace merupakan sosok yang paling dicintai di One Piece.



Portgas D Ace dikenal dengan julukan karakter Tinju Api Ace (Hiken no Ace). Dia merupakan komandan Divisi ke-2 Bajak Laut Shirohige. Ace merupakan anak kandung Raja Bajak Laut Gol D Roger dengan pasangannya, Portgas D. Rouge.



Dia diselamatkan diam-diam oleh Laksamana Madya Angkatan Laut Garp, kakek Luffy atas permintaan Roger. Dalam pertempuran besar di Marineford, Portgas D Ace akhirnya tewas ditangan Laksamana Akainu. Agae melindungi adiknya, Monkey D Luffy dari Laksmana Akainu.