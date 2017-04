Kolaborasi Raisa dan Isyana, Bikin Penonton Histeris Tanpa Henti

JAKARTA - Mega Konser Raisa X Isyana yang ditayangkan RCTI, memang bakal selalu melekat dalam ingatan.

Mengawali Mega Konser Raisa X Isyana dengan menyanyikan secara medley lagu Kau Adalah dan Serba Salah, penampilan dua penyanyi muda berbakat ini selalu bikin histeris para penggemar. Munculnya Raisa dan bernyanyi secara solo lagu berjudul Jatuh Hati, sempat membuat penonton terpukau dengan keindahan suaranya.

Tidak hanya Raisa, Isyana pun diketahui sempat tampil secara solo sambil unjuk kemampuannya dalam bermain alat musik keyboard. Ia pun dengan penuh semangat menyanyikan lagu berjudul Mimpi sambil sesekali mengeluarkan suara seriosanya.

Sayangnya, penampilan keduanya pun harus berakhir sekitar pukul 01.30 wib tadi. Di akhir perjumpaannya, baik Isyana maupun Raisa terdengar menbawakan lagu duet mereka berjudul Anganku Anganmu dengan mengenakan baju berwarna hitam.

Usai berduet dan menyanyikan lagu yang menjadi langkah awal kerjasama diantara mereka. Keduanyapun langsung menutup acara dengan menyanyikan lagu berjudul When You Believe, yang dipopulerkann oleh Whitney Houston dan Mariah Carey.