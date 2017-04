Fatin, Armada, dan Monostereo Sempurnakan Mega Konser Raisa X Isyana

JAKARTA - Tidak hanya Jaz yang hadir untuk memeriahkan Mega Konser Raisa X Isyana. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia, Fatin Shidqia, grup band Armada, dan grup duo Monostereo juga nampak hadir mengisi acara tersebut.

Dalam penampilannya, Fatin terlihat mengenakan sebuah baju berwarna kuning dilengkapi dengan hiasan di hijabnya. Ia bahkan nampak menyanyikan lagu dari Raisa berjudul Apalah Arti Menunggu, juga lagu berjudul Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu yang ada di albumnya.

Sementara itu, grup band yang digawangi oleh Rizal, Radha, Mai, Andit, dan Endra, juga nampak hadir untuk memeriahkan Mega Konser Raisa X Isyana. Mereka bahkan sempat menyanyikan lagu Pemeran Utama milik Raisa versi musik band.

Selain Fatin dan Armada, Monostereo juga diketahui ikut menyumbangkan penampilannya di konser tersebut. Mereka nampak meremix lagu Keep Being You yang dipopulerkan oleh Isyana.