FOTO: Hari Kartini, Ussy Sulistiawati Beri Pesan Pada Empat Anak Perempuannya

4 gadis cantik calon kartini masa depannya mama papa😍 insya Allah suatu hari kalian akan menjadi wanita2 hebat nak, tapi ingat... kehebatan wanita itu bukan hanya krn kecantikan kalian dan kepintaran kalian... menurut mama HEBAT itu adalah menjadi wanita yg slalu sadar akan kodratnya, mau setinggi apapun pendidikannya, mau secantik apapun rupanya, mau sekaya apapun hartanya, mau sebagus apapun pekerjaanya, kalian akan hebat ketika bisa menjadi seorang ibu yg slalu ada utk anak2nya, dan menjadi istri yg mensupport suami apapun keadaannya. sabar ketika ujian datang, tersenyum ktika masalah menerjang, memaafkan ketika hati terluka. mama masih jauhhhhhhhhhhh dari kata hebat, sampai detik ini masih belajar utk bisa menjadi hebat, smoga kalian bisa menjadi wanita HEBAT sesuai kodratnya. selamat hari Kartini utk semua wanita2 hebat di hidup ku, mama ku @umynilla @sherliesubagyo dan smua wanita2 hebat di luar sana🙏❤️

A post shared by ussy sulistiawaty (@ussypratama) on Apr 20, 2017 at 7:24pm PDT