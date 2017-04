Nicki Minaj Gunakan Topeng Karya Desainer Indonesia di Video Klip Terbaru

LOS ANGELES - Kepiawaian Rinaldy A Yunardi, salah satu desainer top Indonesia, dalam membuat aksesori memang tak perlu diragukan lagi. Berbagai karyanya kerap dipakai para selebriti dalam maupun luar negeri. Terbaru, topeng rancangannya digunakan oleh penyanyi Nicki Minaj.



Sebelumnya, sepatu rancangan Rinaldy juga dipakai oleh penyanyi top Katy Perry dalam video klip berjudul Chained to the Rhythm. Sebelumnya, pada 2016, ia juga membuat tamu undangan di gelaran fashion show bergengsi Victoria’s Secret Show berdecak kagum dengan aksesori sayap yang dipakai oleh salah satu model (Angel).



Kali ini, Rinaldy kembali membuktikan kepiawaiannya membuat aksesori berupa topeng yang dipakai oleh penyanyi hits Nicki Minaj. Melalui akun Instagram miliknya, @rinaldyyunardi, ia mengunggah foto Niki Minaj saat mengenakan topeng rancangannya. Tak lupa, ia juga mengunggah cuplikan video klip terbaru sang artis yang bertajuk No Frauds.



Pada cuplikan video klip tersebut, Niki Minaj tampak sangat misterius ketika mengenakan topeng karya Rinaldy. “Nicki Minaj #NoFrauds @nickiminaj memakai @rinaldyyunardiofficial @rinalyyunardi topeng sangkar di video klip terbarunya No Frauds berkolaborasi dengan Drake dan Lil Wayne,” tulis Rinaldy pada keterangan foto yang diunggah,

Topeng yang didominasi warna emas dan oranye itu membuat penampilan Nicki Minaj semakin memukau. Sebab, topeng itu memiliki bentuk unik seperti jaring yang dihiasi detail bunga-bunga. Hasil karya Rinaldy itu tentu saja membuat khalayak Internet (netizen) bangga. Melalui kolom komentar, mereka mengucapkan selamat dan mendukungnya terus berkarya.



“Keren banget sukses koko. Sebentar lagi koko buka butik di Hollywood ya, amin,” tulis lenyhandayani_.



“Selamat koko semakin melaju meroket ke seantero jagat raya,” sambung @erickbrilian.