Pesan Kartini Bikin Maudy Ayunda Selalu Semangat

JAKARTA - Aktris Maudy Ayunda selalu mengingat pesan yang diungkapkan RA Kartini, wanita yang menginspirasi perempuan Indonesia, termasuk dirinya. Salah satu kata-kata yang membuat bintang film Perahu Kertas ini tak bisa lupa adalah kata-katanya yang menyentuh.



Artis cantik yang tengah mengayam pendidikan di Universitas Oxford, Inggris dengan jurusan P.P.E (Politics, Philosophy, and Economics) ini pun menulis kata-kata tersebut melalui akun Instagram pribadinya, @maudyayunda.



"Jangan ambil pena saya... lni tetap milik saya, dan saya akan berlatih dengan rajin." - R.A Kartini,” kata Maudy.



Kata-kata itu sempat dibacakan di muka umum. Hanya saja, artis yang sukses lewat film Untuk Rena ini tidak menyebut tempatnya.



“Sempat mendapat kesempatan bbrp hari lalu untuk membacakan kata2 indah dan powerful ini. Kartini inspires me with these words. Thank you for reminding me of the power of words, and of education. Selamat Hari Kartini!,” beber Maudy.



Beberapa penggemarnya pun menilai pemilik nama lengkap Ayunda Faza Maudya kelahiran Jakarta, DKI Jakarta, 19 Desember 1994 ini sebagai Kartini masa kini. Hal itu diungkap akun media social @lzrdbr_ “Kartini masakini cantik berbakat serta berwibawa lofyu kak.”